Inaugurazione Playpark e murales a Vergato

Il Comune di Vergato è lieto di informare i cittadini circa la giornata sportivo-culturale che si terrà nel Capoluogo il prossimo 5 Giugno:



- A partire dalle ore 17:00 sarà inaugurato il 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐏𝐀𝐑𝐊, la nuova area sociale-sportiva di libero gioco in via Berlinguer, dove interverranno il sindaco Giuseppe Argentieri e il consigliere delegato dello sport Roberto Giusti per la presentazione del progetto, seguiti dal taglio del nastro tricolore e l'ufficiale apertura dell'area.

- Dalle ore 18:00 invece, presso la Bocciofila degli Impianti Sportivi del Capoluogo, si terrà un aperitivo in musica e il successivo incontro, dalle ore 21:00, con l'artista Giulio Vesprini per la realizzazione di un murales. L'opera sarà poi inaugurata il giorno successivo, domenica 6 giugno, alle ore 12:00.



La popolazione tutta è invitata a partecipare, in particolare bambini e ragazzi, nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative in vigore.

