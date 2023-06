"Pleiadi. La Piazza si Accende". Musica, danza e videomapping sotto le stelle

Un nuovo evento spettacolare in una delle piazze più affascinanti di Bologna, dominata dalle monumentali Torri di Kenzo Tange. Nelle sere dal 18 al 20 luglio le torri progettate dal celebre architetto giapponese, con la loro altezza di 83 mt, diventano una maestosa scenografia per una performance site-specific che unisce musica, danza e videomapping. Corpi in movimento su tracce sonore disegnate dai più diversi strumenti a percussione, nel susseguirsi delle musiche di Steve Reich, Minoru Miki, Casey Cangelosi, Bach, Rubino-Mucchi, sino alle note di Iannis Xenakis, ispirate alla costellazione delle Pleiadi.

Proprio nel finale, i ritmi e le timbriche particolari di Pléïades, stupefacente brano per percussioni del compositore-architetto Iannis Xenakis, saranno il cosmo sonoro entro cui si muove il video artist Luca Agnani, fondendo motivi celesti con le svettanti geometrie architettoniche della piazza. Dopo le spettacolari proiezioni sulla facciata della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore, con il progetto Pleiadi Bologna Festival accende una nuova piazza di Bologna, nel moderno Fiera District.

PROGRAMMA MUSICALE

Steve Reich: Music for Pieces of Wood per 6 percussionisti

Minoru Miki: Marimba Spiritual per marimba, 5 percussionisti e 6 danzatori

Casey Cangelosi: Bad Touch per un percussionista e playback

Simone Rubino e Matias Mucchi Alonso: Il canto di un telescopio: Scena II per daikos e movimento

Johann Sebastian Bach: L’Arte della fuga BWV 1080: Contrappunto n.1, n.4, n.5 per 2 marimbe, 2 vibrafoni e 6 danzatori

Simone Rubino: Menschine per 5 percussionisti e movimento

Iannis Xenakis Pléïades: Peaux per 6 percussionisti e videomapping