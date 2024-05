Polifonie dal mondo: il coro a cappella Goccia Di Voci IT in concerto

Il 19 maggio il coro a cappella Goccia Di Voci IT si esibirà in concerto nella suggestiva location dell'Eremo di Ronzano.



Goccia Di Voci propone un viaggio affascinante tra le polifonie vocali del mondo, dall’Africa all'Est Europa, fino ai Caraibi e al Sud America. Un repertorio particolarmente stimolante e ricco di ritmo, in cui Il coro è usato come una piccola orchestra timbrica, inventando nuovi linguaggi fatti di colori vocali.



Il cuore pulsante di questo concerto sarà dedicato ad Haiti, paese da sempre in lotta contro lo sfruttamento neoliberista occidentale e che oggi è ormai allo stremo. I canti di Haiti, plasmati sulle danze e sui ritmi del popolo Youruba dell’Africa Occidentale, invocano i Loa, spiriti del Voodoo: Wangol, Ezili, Batalà, Gede Nibo sono alcune delle divinità alle quali nei canti il popolo si rivolge.