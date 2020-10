La mostra sul Polittico Griffoni gratis per chi fa l'onomastico il 4 ottobre

In occasione del 4 ottobre, ricorrenza di San Petronio, patrono di Bologna, e di San Francesco d’Assisi, tutti coloro che festeggiano il proprio onomastico (Francesco, Francesca e Petronio) verranno omaggiati del biglietto d’ingresso alla mostra “La Riscoperta di un Capolavoro” dedicata al Polittico Griffoni. Un modo per celebrare sia l’autore dell’opera, Francesco Del Cossa, sia il luogo per il quale il Polittico nacque, la Basilica di San Petronio: la magnifica pala d’altare adornava infatti la Cappella della Famiglia Griffoni all’interno della chiesa cittadina.

Basterà presentare il documento d’identità alla biglietteria di Palazzo Fava per ricevere il biglietto omaggio.

La grande mostra che Palazzo Fava ospita fino al 10 gennaio prossimo, è dedicata alla splendida pala d’altare e ricomposta dopo trecento anni dallo smembramento grazie agli eccezionali prestiti di 9 Musei internazionali oggi possessori dei singoli dipinti.

La ricomposizione del Polittico Griffoni

La ricomposizione del Polittico è un evento del tutto eccezionale, perché riporta in città una delle opere più importanti e originali del Rinascimento italiano la cui presenza illumina di una luce nuova non solo la storia dell’arte a Bologna ma anche la storia della città, dei suoi abitanti, dei gusti, della moda e della cultura del tempo: per approfondire alcuni di questi aspetti, Genus Bononiae e il suo presidente, Fabio Roversi Monaco, organizzano per giovedì 29 ottobre una giornata internazionale di studi aperta la pubblico a cui parteciperanno studiosi e ricercatori italiani e stranieri.