Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti: visitabile fino al 15 febbraio 2021

Ora o mai più: ci sono voluti 300 anni per riportare a Bologna il Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, restano poco meno di due settimane per poter godere del capolavoro, prima che le 16 tavole prendano definitivamente la via di casa, sparse in 9 Musei da Washington a Londra, da Parigi al Vaticano.

Con l’ingresso in zona gialla dell’Emilia-Romagna riaprono anche le sedi di Genus Bononiae. Musei nella Città e le porte di Palazzo Fava, dove la mostra “La Riscoperta di un Capolavoro” è ancora allestita fino al 15 febbraio, grazie alle straordinarie proroghe dei prestiti concesse dai musei prestatori.

Orari allungati – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 21.30 – e la possibilità di prenotare una visita con le guide Genus nelle giornate di giovedì 4 e 11 febbraio alle ore 18.30 (costi: 8 € attività + € 10 di ingresso ridotto) e, in fascia mattutina, martedì 9 febbraio alle ore 10.00 e lunedì 15 febbraio alle 8.45 (costi: 8 € attività + 4 € di colazione presso il Caffè Letterario di Sebastiano Caridi + € 10 di ingresso ridotto; per chi non volesse la colazione l’ingresso è posticipato di 45 minuti).