Terza replica al TaG Teatro a Granarolo per Polvere di Stelle - Il musical. La compagnia Music All porta in scena un musical appassionante dove un musicista jazz e un'attrice vivranno un incontro magico insieme alle proprie passioni più profonde. Un corpo di ballo, oltre a cantanti e attori , daranno vita a uno spettacolo che vi farà vivere un'altalena di emozioni, con la musica grande protagonista.





328 606 4787