Sabato 23 marzo 2024 "POM" live al Covo Club.

POM dimostra che il suono più naturale e diretto possa essere perfettamente combinato con un’atmosfera allegra ed energica. La band di Amsterdam si ispira al britpop, al punk e al garage rock e crea il proprio sound, meglio descritto come fuzzpop.

POM mette in mostra molteplici combinazioni audaci sia negli entusiasmanti spettacoli dal vivo che in studio. Ad esempio, mettendo in contrasto le situazioni condivisibili della vita quotidiana con la fantasia assurda sonora e compositiva del primo EP “Lately”.

È in arrivo il primo album per raccontare in modo giocoso il percorso verso l’età adulta e la ricerca della propria identità.

Opening "VISION DIVISION"