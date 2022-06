"Ponte Albano c'è": la notte bianca a base di musica, intrattenimenti, buon cibo

Indirizzo non disponibile

Venerdì 17 Giugno, dalle 19 in poi "Ponte Albano c'è". Musica, intrattenimenti, buon cibo e divertimento sono gli ingredienti della serata, che propone diversi momenti di spettacolo: dalle esibizioni degli allievi delle scuole di ballo "Movin'up dance studio" e di musica “G. Torelli” al concerto del gruppo “Buona la prima.kom”.

Ma c’è anche un atteso ritorno: quello dei ballerini del "Carioca dance ballet" che, con il loro coinvolgente spettacolo, porteranno i visitatori alla scoperta di suoni, movenze e colori della tradizione brasiliana.

Completano il programma il mercatino dei creativi, gli stand delle associazioni e la mostra fotografica “Momenti luoghi prospettive”, una retrospettiva storica dedicata a Ponte Albano, a cura di Sergio Marchioni. Per i più piccini, invece, ci sono i gonfiabili dei F.lli Pollice. Nei punti ristoro allestiti per l’occasione sarà infine possibile degustare pizze, crescentine, tigelle, borlenghi, salsiccia alla griglia, patatine, friggione e altre specialità bolognesi. E per finire… bomboloni caldi, drink, gelati e caffè.

Partecipare alla festa sarà l’occasione per contribuire ad una nobile causa: il ricavato dei punti ristoro sarà infatti devoluto alla Pubblica Assistenza Sasso Marconi, al Centro socio-riabilitativo “Modiano” di Sasso Marconi e ad AGEOP Ricerca Bologna (l’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, che si occupa dell'accoglienza e dell'assistenza dei piccoli pazienti oncologici).