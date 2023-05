"Pontelungo Summer Festival" 2023

Quarta stagione consecutiva per Pontelungo Summer Festival. Dopo aver dato continuità alla proposta, anche attraverso l’esperienza invernale di ‘Ex Bocciofila Pontelungo’ - spazio polifunzionale ricavato dalla riqualificazione e dalla riconversione della storica bocciofila – la rassegna ritorna presentando una nuova disposizione degli ambienti, nuovi allestimenti e una programmazione pensata in primis per valorizzare la qualità del parco. Potenziata la proposta nei giorni infrasettimanali, con aperitivi, street food e dinner show, musica dal vivo, performance artistiche, sonorizzazione nel parco. Tanti concerti e festival (con ospiti di rilievo nazionale e internazionale) principalmente nei weekend, in linea con le fortunate programmazioni degli anni passati. Non mancheranno attività per bambini e famiglie, eventi sportivi.

PROGRAMMA

MAGGIO

Venerdì 19 INAUGURAZIONE

Prato: Pasta Boys dj set by Studio 54 –

Palco: JACKOUT (Live by Emo Nite Bologna + Emo Night Milano)

Sabato 20 AZZ.. Drag Queen Cabaret Dinner Show

Domenica 21 dalle 17 “Alla Giamaicana” Reggae&Dancehall music by Kaly Weed - Jungle Army – One Drop Fellas

dalle 16:00 in Bocciofila masterclass della palestra Bononia Boxe guest isl tiktoker Rookie

Martedì 23 Aperitif - Swing Edition live – Aperitivo con sonorizzazione musicale live di solisti itineranti nel parco

Mercoledì 24 17/19:30 DA BIBÒ Caccia al tesoro e merenda animazione per bambini;

segue aperitivo e cena con sonorizzazione musical

Giovedì 25 Prato: Aperitif (Cantautori live); Area retro game (evento ludico a cura di Ass. Bologna Nerd)

Venerdì 26 Bologna metal Fest III w/ Pino Scotto live; Area retro game (evento ludico a cura di Ass. Bologna Nerd)

Sabato 27 Pontelungo Hardcore festival live; Area retro game (evento ludico a cura di Ass. Bologna Nerd)

Domenica 28 prato: Aperitivo con sonorizzazione musicale; DISCO BIMBO; Area retro game (evento ludico a cura di Ass. Bologna Nerd)

Martedì 30 Aperitif (Swing Edition live) – Aperitivo e cena con sonorizzazione musicale

Mercoledì 31 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo e cena con sonorizzazione musicale

GIUGNO

Giovedì 1 Aperitif (Cantautori live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Venerdì 2 Tutti Frutti Festival - Rassegna sulla musica e sulla cultura anni ’50 (Festival)

Sabato 3 Banda Gaber racconta il sig. G - Live - Tributo a Giorgio Gaber attraverso canzoni e aneddoti dei musicisti che lo hanno accompagnato per una vita.

Domenica 4 DISCO BIMBO - Dj Set pomeridiano per bambini e adulti di tutte le età

Martedì 6 17 – 19:30 DA BIBÒ Laboratorio per bambini “Impronta, lasciamo il segno?!”

Aperitif – Aperitivo e cena con sonorizzazione musicale

Mercoledì 7 Aperitif (Tech House dj set/live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 8 Yayanice Live + Onokai Djs - Musica dal Vivo e Dj Set

Venerdì 9 Prato: Mind The Gap + Pihlipp & Cole by Studio 54 + GENOMA FILM;

Palco: DARI + LOST in concerto

Sabato 10 Tropical Swingers Live Twist | Swing | Rock'n'Roll

Domenica 11 finale nazionale del "K-pop Dance Contest : All Stars" competizione di ballo in collaborazione con il Consolato Generale di Corea – Sport Spettacolo multiculturale mercatini

Martedì 13 Aperitif (Swing Edition live) – Aperitivo e cena con sonorizzazione musicale

Mercoledì 14 17 – 19:30 DA BIBÒ Laboratorio per bambini “Kit arcobaleno, costruiamo il nostro arcobaleno” +

Aperitif con sonorizzazione musicale

Giovedì 15 AZZ.. Drag Queen Cabaret Dinner Show

Venerdì 16 FESTIVALBAR con Internazionale Trash Ribelle - Dj Set/Karaoke)

Sabato 17 Festa della Polisportiva Saragozza - Sport, incontri, musica

Domenica 18 Mercatino Vintage con sonorizzazione e aperitivo sul prato

Martedì 20 17 – 19:30 DA BIBÒ Laboratorio per bambini “Musica maestro, strumenti musicali con materiali di riciclo” + cena - Aperitif con sonorizzazione musicale

Mercoledì 21 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 22 Aperitif (Cantautori live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Venerdì 23 The Hangovers Musica live pop-folk bolognese

Sabato 24 Festa Salentina con Ghetto Eden, Bandolero, Live di Kadim e Dj set di Giorgio Rude

Domenica 25 DISCO BIMBO - Dj Set pomeridiano per bambini e adulti di tutte le età

Martedì 27 Lil Lotus (USA; Musica dal vivo)

Mercoledì 28 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 29 Aperitif (Cantautori live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Venerdì 30 Lion D (Musica dal vivo)

LUGLIO

Sabato 1 LATO B in concerto Tributo a Lucio Battisti: segue Dj Set (Musica dal vivo e Dj Set)

Domenica 2 MISS DRAG QUEEN EMILIA ROMAGNA (Dinner Show; Concorso; Talent)

Martedì 4 17 – 19:30 DA BIBÒ Laboratorio per bambini “E se i quadri non avessero fine? Continuiamo le opere d'arte” + cena Segue Aperitivo

Mercoledì 5 Aperitif (Tech House) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 6 Aperitif (Cantautori) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Venerdì 7 Mind The gap +Philipp e cole (Tenax) + bdr by Studio 54 + GENOMA FILM

Sabato 8 Giorgio Canali + Praino (Musica dal vivo)

Domenica 9 Cotechino d’Oro (11° Edizione): gara canora per cantanti allo sbaraglio (Festival/concorso Musicale)

Martedì 11 Aperitif (Swing Edition live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Mercoledì 12 17 – 19:30 DA BIBÒ per bambini Caccia al tesoro + cena; segue Aperitivo

Giovedì 13 Aperitif (Cantautori) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Venerdì 14 Nicolò Carnesi esegue ‘La Voce del Padrone’ Tributo a Franco Battiato (Musica dal vivo; Dj Set)

Sabato 15 Mentalità Una fucina di idee Dj Set

Domenica 16 Mercatino Vintage con sonorizzazione e aperitivo su prato

Martedì 18 17 – 19:30 DA BIBÒ Laboratorio per bambini “Temporale estivo! Costruiamo il bastone della pioggia” + cena Segue Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Mercoledì 19 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 20 Aperitif (Cantautori live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Venerdì 21 AZZ.. Drag Queen Cabaret Dinner Show

Sabato 22 Magenta 9 (Musica dal Vivo)

Domenica 23 DISCO BIMBO (Dj Set pomeridiano per bambini e adulti di tutte le età)

Martedì 25 Aperitif (Swing Edition live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Mercoledì 26 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 27 Selezione nazionale “Sanremo Rock & Trend” 36° edizione 2022/2023 (musica dal vivo)

Venerdì 28 Selezione nazionale “Sanremo Rock & Trend” 36° edizione 2022/2023 (musica dal vivo)

Sabato 29 Disco 80’s (Dj Set)

Domenica 30 DISCO BIMBO (Dj Set pomeridiano per bambini e adulti di tutte le età)

AGOSTO

Martedì 1 Aperitif (Swing Edition live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Mercoledì 2 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 3 Aperitif (Cantautori live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Venerdì 4 Valerio Il Cialtrone; Il Milanese Imbruttito/Radio 105 (Stand Up Comedy)

Sabato 5 Tributo a Lucio Dalla con Federico Aicardi (Musica dal vivo)

Domenica 6 DISCO BIMBO (Dj Set pomeridiano per bambini e adulti di tutte le età)

PAUSA

Martedì 22 Aperitif (Swing Edition) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Mercoledì 23 Aperitif (Tech House) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 24 Aperitif (Cantautori) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Venerdì 25 PONTELUPPOLO – Festival delle birre artigianali degustazioni, mercatini, musica dal vivo, street food

Sabato 26 PONTELUPPOLO – Festival delle birre artigianali degustazioni, mercatini, musica dal vivo, street food

Domenica 27 PONTELUPPOLO – Festival delle birre artigianali degustazioni, mercatini, musica dal vivo, street food

Martedì 29 Aperitif (Swing Edition live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Mercoledì 30 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 31 Aperitif (Cantautori live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

SETTEMBRE

Venerdì 1 AZZ.. Drag Queen Cabaret Dinner Show)

Sabato 2 Turbopaolo (Stand Up Comedy)

Domenica 3 DISCO BIMBO (Dj Set pomeridiano per bambini e adulti di tutte le età)

Martedì 5 Aperitif (Swing Edition live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Mercoledì 6 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 7 Aperitif (Cantautori live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Venerdì 8 HYPE FESTIVAL – musica, visual art e Vintage (Festival; Arte)

Sabato 9 HYPE FESTIVAL – musica, visual art e Vintage (Festival; Arte)

Domenica 10 Mercatino Vintage con sonorizzazione e aperitivo su prato

Martedì 12 Aperitif (Swing Edition live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Mercoledì 13 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 14 Aperitif (Cantautori live) – Aperitivo e cena con sonorizzazione musicale

Venerdì 15 Prato: Octo Octa (Dj Set); Palco: BRENNO Live (Musica dal Vivo e Dj Set)

Sabato 16 AURORO BOREALO - Vento di Talento Rassegna di musica indipendente (Musica dal vivo/Festival)

Domenica 17 Mercatino Vintage con sonorizzazione e aperitivo su prato

Martedì 19 Aperitif (Swing Edition live) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Mercoledì 20 Aperitif (Tech House dj set) – Aperitivo con street food e sonorizzazione musicale

Giovedì 21 Aperitif (Cantautori live) – Aperitivo e cena con sonorizzazione musicale

Venerdì 22 RENO SPLASH after

Sabato 23 TROPICAL SWINGERS ROCKABILLY live contest

Domenica 24 ASIACON Festival dedicato alla cultura #pop asiatica

Venerdì 29 BANDOLERO MOVEMENT Salento Sound System

Sabato 30 GIAMAICANA VINYL CLUB DJ Gaber & Lorenz

OTTOBRE

Mercoledì 3 Festa di Chiusura Estiva (DJ Set; Gastronomia)

Giovedì 4 SCUOLE in concerto live contest---