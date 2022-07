Porretta delle Favole: festival di narrazione di favole e fiabe

Dal 29 al 31 luglio nel Comune di Alto Reno Terme, la V edizione di Porretta delle Favole: Festival di narrazione di favole e di fiabe. Il festival è inserito in Parola D’Attore - Favolando per le Valli.

Programma:

Venerdì 29 luglio 2022

ore 16.00 | Da Piazza della Libertà - Porretta terme

Camminata e racconti (per bambini e genitori) da Porretta Terme a Madognana

Partenza a piedi con la guida Michela Marcacci per raggiungere Madognana attraverso il Monte della Croce. Durante il percorso si scoprono oggetti misteriosi, accompagna Ilaria Gelmi

Indossare scarpe comode e portare borraccia con acqua. E’ necessaria la prenotazione tel. 348- 3408892

In caso di pioggia l’evento sarà annullato

ore 18.00 | Madognana

Pollicino – di e con Ilaria Gelmi

Liberamente tratto dalla fiaba “Pollicino” di Perrault, che affronta i temi della crescita e dell’accettazione. Pollicino è il figlio più piccolo di una famiglia di sette fratelli. Abbandonati nel bosco dai genitori, sarà l’unico a non disperare e, attraverso il coraggio e l’ingegno, riuscirà a portare in salvo sé e i fratelli e a farsi stimare dal primogenito.

Partecipazione libera, per tutti a partire dai 4 anni

In caso di pioggia l’evento si svolge al Teatro Testoni di Porretta Terme

ore 21.15 | Madognana

Vivo in una bolla – Performance di Danila Barone e Paolo Piano

Può ridursi il concetto di vita alla semplice sussistenza? Possiamo rinunciare all’incontro? Un personaggio femminile abita all’interno di una bolla trasparente, vive il proprio quotidiano, ma l’attrazione del mondo esterno si fa pressante.

Partecipazione libera, per tutti a partire dai 4 anni

In caso di pioggia l’evento sarà annullato

Sabato 30 luglio 2022

ore 17.30 | Da Piazza della Libertà – Porretta Terme

Narrazioni Itineranti – I Genitori Narrano

Un gruppo di genitori, da qualche anno, prepara racconti da fare in un unico giorno all’inizio dell’estate. Il paese si raduna nella scuola dell’infanzia, in municipio, in biblioteca o nel bosco che sta sopra alle case e da cui si vede il lago. Lì i genitori raccontano. È una comunità che fa cerchio attorno ai bambini e riscopre la bellezza di stare insieme a cerchio attorno a un racconto. Musiche eseguite da Stefano e Adele Delvecchio

Partecipazione libera, per tutti a partire dai 4 anni

In caso di pioggia l’evento si svolge al Teatro Testoni di Porretta Terme

ore 21.15 | Parco Rufus Thomas – Porretta Terme

Esercizi di Fantastica – Sosta Palmizi

Una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, il loro sguardo è sempre rivolto agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato. Una farfalla sposterà il loro sguardo. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti.

Partecipazione libera, per tutti a partire dai 4 anni

In caso di pioggia l’evento sarà annullato

Domenica 31 luglio 2022

ore 17.00 e ore 18.00 | Piazzale Chiesa di Santa Maria Maddalena (Porretta Terme)

Escargot – Teatro del Piccione

La forma è quella della spirale, che incarna perfettamente il bisogno di mutamento costante, di ricerca e di scoperta. Una chiocciola -una Escargot- una creatura di genere, età e provenienza indefinita, si aggira con andamento costante e leggero. Porta con sé una casa-bagaglio. Nel suo viaggiare, nel suo migrare, nel suo attraversare le stagioni incontra persone, luoghi e mondi. Senza fretta e con stupita meraviglia.

Partecipazione libera, per tutti a partire dai 4 anni

In caso di pioggia l’evento si svolge al Teatro Testoni di Porretta Terme

ore 18.15 | Piazzale Chiesa di Santa Maria Maddalena (Porretta Terme)

Cos’è Casa – Teatro del Piccione

Laboratorio teatrale a numero chiuso - Una riflessione artistico poetica sul concetto di identità e casa

Per adulti e bambini, prenotazione obbligatoria al n. 3404025276

In caso di pioggia l’evento si svolge al Teatro Testoni di Porretta Terme

ore 21.15 | Parco Rufus Thomas (Porretta Terme)

I racconti di gloria – Claudio Milani

Suoni, colori e personaggi prendono forma dalle parole narrate; dalle storie nascono giochi fatti di grida e silenzi, battiti di mani e occhi chiusi ad esprimere desideri.

Partecipazione libera, per tutti a partire dai 4 anni

In caso di pioggia l’evento si svolge al Teatro Testoni di Porretta Terme