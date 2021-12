Porretta Soul Festival winter edition

Dal 27 al 29 dicembre tre giorni di ‘musica dell’anima’ nell’edizione speciale del Porretta Soul Festival.

Torna sull’Appennino la kermesse con grandi artisti in cartellone, in collaborazione con Umbria Jazz Winter. Felicori: “Manifestazione storica che ha superato i confini nazionali”.

I concerti principali si terranno al Cinema Teatro Kursaal ma Porretta sarà una sorta di piccola Memphis con performance musicali negli alberghi e nei club. Un villaggio natalizio ospiterà una mostra mercato dei prodotti tipici del territorio. E’ prevista la presentazione del nuovo libro di Antonio Bacciocchi “Soul” Ed. Diarkos (Rusconi-Mondadori) e la proiezione del film di Giorgio Verdelli e Graziano Uliani “Le Strade dell’Anima”.

In programma al cinema Kursaal Stan Mosley, Vasti Jackson, Curtis Salgado, Mitch Woods & His Rocket 88’s, Terrie Odabi e gli italiani Distretto 51 & The Capric Horns, Barbara Cola e molti altri. Due le band residenti: Anthony Paule Soul Orchestra e Allan Harris “Kate’s Soulfood”. Concerti anche nei club e negli alberghi della cittadina termale dell’Appennino bolognese, mercatini, presentazioni di libri, proiezioni e visite guidate alla street art dedicata ai protagonisti della musica Soul. Da oggi on line un podcast sul festival

Sarà Stan Mosley, già vincitore per due volte del Chicago Music Awards come migliore voce maschile Rhythm'n'Blues e protagonista del Porretta Soul Festival del 2016, special guest dell’edizione invernale del Porretta Soul Festival 2021. L’artista Bobby Rush, di cui era stata annunciata la presenza, è stato fermato purtroppo dalla pandemia ma sarà presente Vasti Jackson, suo storico collaboratore. Porretta li celebra con un gigantesco murale alto 13 metri, che va ad aggiungersi agli altri 12 dipinti per le strade che stanno trasformando la cittadina in una galleria d’arte all’aria aperta con i volti del Soul.

Sul palco della ‘winter edition’, al cinema Kursal di Alto Reno Terme anche Curtis Salgado, mentore di John Belushi e Mitch Woods & His Rocket 88’s (piano boogie-woogie), che si tratterranno a Porretta anche per il concerto di Capodanno.

Saranno due le band residenti: Anthony Paule Soul Orchestra special guest Terrie Odabi e Allan Harris “Kate’s Soulfood”, in collaborazione con Umbria Jazz Winter.

Non mancheranno i musicisti italiani come i Distretto 51 & The Capric Horns, formazione varesina con Roberto Maroni all'organo Hammond che torna a Porretta dopo 10 anni, e Barbara Cola che si esibirà la sera del 27 dicembre.

I concerti principali si terranno al Cinema Teatro Kursaal ma Porretta si trasformerà come sempre in una sorta di piccola Memphis, con performance musicali negli alberghi e nei club.

E’ inoltre prevista la presentazione del nuovo libro di Antonio Bacciocchi “Soul” (Ed. Diarkos - Rusconi) e la proiezione del film di Giorgio Verdelli e Graziano Uliani intitolato “Le Strade dell’Anima”.

Saranno infine organizzate, in collaborazione con Bologna Welcome/Appennino Slow (guida Michela Marcacci) degustazioni di prodotti tradizionali del territorio a cura della Strada dei Vini e dei Sapori. Un villaggio natalizio ospiterà una mostra mercato dei prodotti tipici del territorio.

Il podcast “Back To The Soul”

E' on line sulla web radio Frequenza Appennino, finanziata dalla Regione, la trasmissione ”Back To The Soul”, condotta da Andrea Piazza. Il podcast, una sorta "macchina del tempo" radiofonica per viaggiare nella storia del Porretta Soul, è realizzato con la preziosa collaborazione di Graziano Uliani per la regia di Donato Battista./Cl.