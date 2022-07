Porretta Soul Festival 2022: sul palco leggende del soul e rhythm & blues

Dal 21 al 24 luglio il festival dedicato al soul e rhythm & blues classico, ospiterà in esclusiva europea, autentiche leggende come John Ellison, ex leader dei Soul Brothers Six. Nel 1967 il suo hit per l’Atlantic Records “Some Kind Of Wonderful” scalò le classifiche. John Németh, straordinario front man della Love Light Orchestra super band dove militano alcuni membri dei Bo-Keys, arriverà per la prima volta al Rufus Thomas Park. Chick Rodgers, Larry Springfield e Ernie Johnson confermano l’amore di Porretta per la “old school” e il Memphis Sound.

Tra le donne ci sarà Terrie Odabi che ha appena avuto la nomination come “Female Soul Blues Artist 2022” ai Blues Awards, Mitch Woods & His Rocket 88’s fuoriclasse del boogie. Luca Giordano ritorna questa volta con il talentuoso Leon Beal. Selassie Burke (uno dei 21 figli di Solomon) tornerà a Porretta per rendere un tributo al padre. A grandissima richiesta, presenti nell’ultima edizione, l’esplosivo Curtis Salgado mentore di John Belushi e ispiratore dei Blues Brothers accompagnato dai suoi Soul Shot e dal Burundi J.P. Bimeni & The Black Belts, l’artista che meglio di tutti interpreta lo spirito di Otis Redding.

La prima serata sarà dedicata a James Brown, un tributo al godfather of soul, con il suo ex band leader Fred Wesley & The New JB’s e Martha High & The Italian Royal Family, la personale vocalist di James per ben 35 anni. La serata conclusiva avrà invece di apertura Ural Thomas, storico musicista della black music americana anni ’60 con alle spalle una lunga carriera solista e innumerevoli collaborazioni, con i suoi The Pain.

La suggestiva atmosfera di Porretta Terme farà da cornice alla manifestazione insieme allo Street Food Village, cibi di strada con un inevitabile occhio di riguardo per i prodotti più tipici dell’appennino bolognese in pieno centro storico. Il tutto nel contesto di concerti gratuiti di band di rhythm & blues a partire dalle 11 del mattino nel palco “Rufus Thomas Cafe Stage” nella centralissima Piazza della Libertà.

Inoltre, il 25 e 26 Luglio , nei dintorni di Porretta, ci sarà The Valley of Soul, iniziativa che vedrà concerti collaterali con tanti protagonisti del festival.

Porretta Terme vale una visita anche per la serie di 13 murales che raccontano la storia del festival e della soul music. Una curiosità: la cittadina oltre al parco dedicato a Rufus Thomas, dal 1990 ha una via Otis Redding e un ponte dedicato a Solomon Burke.

Programma:

GIOVEDÌ 21.07 ORE 20.00

Dear James Brown

Fred Wesley & The New JB’s

Martha High & The Italian Royal Family

Leon Beal & Luca Giordano Band

VENERDÌ 22 LUGLIO ORE 20.00

J.P. Bimeni & The Black Belts

Anthony Paule Soul Orchestra

Mitch Woods & His Rocket 88’s

Selassie Burke

John Ellison

Chick Rodgers

SABATO 23 LUGLIO ORE 20.00

Johnette & Scott

Curtis Salgado Band

Anthony Paule Soul Orchestra

Larry Sprigfield

Ernie Johnson

Terrie Odabi

DOMENICA 24 LUGLIO ORE 19.00

Ural Thomas & The Pain

Johnette & Scott

Curtis Salgado Band

Anthony Paule Soul Orchestra

Mitch Woods & His Rocket 88’s

Larry Springfield

Ernie Johnson

John Ellison

Selassie Burke

Terrie Odabi

Chick Rodgers

Mercoledì 20 luglio – ore 16.30 Hotel Helvetia, Porretta Terme

“STORIA E RICERCA SUL CAMPO FRA EMILIA E TOSCANA”

ALAN LOMAX NELL’APPENNINO FRA L’EMILIA E LA TOSCANA VENT’ANNI DALLA MORTE

Giornata di studio. Intervengono: Gian Paolo Borghi, Graziano Uliani, Renzo Zagnoni, Charles Bernardini e la presenza eccezionale di Scott Billington. Al termine concerto di Johnette & Scott con la musica di Alan Lomax.

Gruppo di Studi Nuèter, Porretta Terme – Accademia Lo Scoltenna, Pievepelago.

In collaborazione con: Unione Appennino, Ecomuseo Montagna Pistoiese, Comuni della Sambuca Pistoiese e Alto Reno Terme, Pro Loco di Treppio, Susano.

VENERDì 22 LUGLIO – ORE 18.00

Hotel Roma, Porretta Terme

Antonio Baciocchi presenta “Soul, la Musica dell’Anima” Ed. Diarkos

DOMENICA 24 LUGLIO

Ore 11.00 Chiesa dei Cappuccini, Joy Gospel Choir, special guest Nona Brown

Ore 12.00 Grand Hotel Helvetia, Conferenza Stampa Artisti, Scott Billington presenta il suo nuovo libro “Making Traks” A Record Producer’s Southern Roots Music Journey.