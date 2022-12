Porretta Soul Festival, nell'estate 2023 la 35° edizione

L'edizione numero 35 del Porretta Soul Festival si terrà dal 20 al 23 luglio e celebrerà i vent'anni dell'apertura dello Stax Museum of American Soul Music di Memphis, in collaborazione con la Stax Music Academy e la partecipazione di artisti che hanno fatto la storia della musica soul. Di recente è scomparso a 92 anni Jim Stewart, fondatore assieme alla sorella della Stax, e il Festival lo ricorderà.

'House band' sarà The Bo-Keys, guidata dal produttore-bassista Scott Bomar. Tra i protagonisti del Festival, già confermati, Bobby Rush, John Németh, Sir Henry Ivy, The Blues Paddlers, Charlie Wood, Carla & Vaneese Thomas e un tributo ai Commitments con Eamonn Flynn & Connor Brady. L'atmosfera di Porretta Terme farà da cornice alla manifestazione insieme allo Street Food Village, cibi di strada con particolare attenzione per i prodotti tipici dell'appennino bolognese, con concerti di band di rhythm & blues già dal mattino. Una curiosità: a Porretta ci sono il parco Rufus Thomas, via Otis Redding, un ponte dedicato a Solomon Burke e una dozzina di murales dedicati ai grandi del Soul.