Porretta Soul Festival: l'edizione 2024

La trentaseiesima edizione del Porretta Soul Festival, si terrà dal 25 al 28 luglio 2024 e consolida il legame tra il Porretta Soul Festival e la città di Memphis. Infatti la Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Kurt Clayton, sarà l’house band dell’edizione 2024. La Memphis Music Hall of Fame Band è costituita da undici musicisti altamente talentuosi e versatili che si esibiscono regolarmente presso la Memphis Music Hall of Fame. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Music Hall of Fame, molti dei quali hanno contribuito in modo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. La partnership è nata sotto l’egida di John Doyle, Executive Director della Memphis Music Hall of Fame e del Memphis Rock ‘n’ Soul Museum. La Memphis Music Hall of Fame è un'istituzione che celebra e onora le leggende della musica che hanno contribuito alla ricca eredità musicale di Memphis, Tennessee. Questa Hall of Fame è un importante tributo alla città di Memphis, che ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di generi musicali iconici come il blues, il soul e il rock 'n' roll. La Memphis Music Hall of Fame è stata fondata per riconoscere e preservare il ricco patrimonio musicale di Memphis. Questa città ha ospitato una straordinaria varietà di talenti musicali e ha contribuito a plasmare la storia della musica moderna.