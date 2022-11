"Porridge Radio" in concerto al Covo

Sabato 19 novembre i "Porridge Radio" live sul palco del Covo Club.

Opening Hachiku.

I Porridge Radio sono uno dei nuovi sound più vitali nella musica alternativa, passati dall’essere i beniamini dell’underground DIY a diventare una delle band più elettrizzanti del Regno Unito in meno di un anno. Il loro spirito pungente, l’intensità lacerante e la potente miscela di art-rock, indie-pop e post-punk suonano come poco altro in circolazione; non a caso il loro album del 2020 “Every Bad” è entrato nella lista dei candidati per l’ambito Mercury Music Prize.