Bologna celebra i '100 anni del CNR': porte aperte al pubblico dell’Area di Ricerca

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il piu? grande ente di ricerca pubblico italiano, celebra il centenario dalla sua fondazione. Cento anni (1923-2023) di attivita? nei differenti settori della ricerca scientifica che oggi si rinnova nei settori chiave per il futuro del pianeta: sostenibilita?, biodiversita?, transizione ecologica, transizione digitale, energia pulita, economia circolare, scienze della vita, one health, patrimonio culturale, pace e diplomazia scientifica.

Bologna festeggia la ricorrenza aprendo al pubblico le porte dell’Area di Ricerca a partire dalle ore 16. Il programma iniziera? con una tavola rotonda sulla “Libertà della Ricerca” a cui parteciperanno la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, ricercatori, accademici ed esponenti del mondo imprenditoriale. L’incontro sara? moderato dal giornalista scientifico Lorenzo Monaco.

Dalle ore 18.00 in poi, festa con attivita? gratuite per tutti! Ricercatrici e ricercatori, divulgatrici e divulgatori, artiste e artisti, proporranno al pubblico esperimenti con postazioni in stile Notte dei Ricercatori, talk, giochi, spettacoli teatrali e performance, proiezioni, mostre, per tutti gusti e tutte le eta?.

Nell’area dell’evento saranno presenti punti di ristoro.

La partecipazione è gratuita ma richiede la registrazione obbligatoria. Alcune attività richiedono una prenotazione aggiuntiva. Per info, programma dettagliato, registrazione e prenotazioni: https://area-new.bo.cnr.it/porte-aperte-al-cnr-reloaded-27-ottobre-2023/

Evento a cura dell’Area Territoriale di Ricerca del CNR di Bologna in collaborazione con: INAF, Notte Europea dei Ricercatori – Progetto SOCIETY riPENSAci, ART-ER, Tecnopolo CNR, Laboratori Regionali MISTER e Proambiente. L’evento si svolge nell’ambito delle celebrazioni del Centenario del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il patrocinio di RAI, Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana, Quartiere Navile.

Registrazione: https://registrazioneeventi.cnr.it/event/21/