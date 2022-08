"Portici per bambini curiosi": un percorso giocoso per raccontare il patrimonio Unesco

Tra archi e volte, indizi da scoprire, mercanti e streghe, scopriamo insieme le mille meraviglie e la storia dei Portici di Bologna!

Un percorso giocoso in città per raccontare ai bambini il nostro patrimonio Unesco… e, per i più coraggiosi, non mancherà l’incontro con qualche mostro!

All’inizio della visita a tutti sarà fornito un kit di gioco e al termine verrà rilasciato un Diploma ad ogni bambino.

I bambini partecipano accompagnati dai loro genitori che collaboreranno, come compagni, alle diverse attività.

I giochi sono adatti dai 4 agli 11 anni

La visita è svolta da guida turistica abilitata che, coinvolgendo i bimbi nelle diverse attività, racconterà loro le storie dei portici.





POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



DATE: 18 settembre - 2 ottobre

ORARIO: 10.00 (PRESENTARSI 15 MINUTI PRIMA)

LUOGO: Piazza Maggiore, davanti al Palazzo del Podestà

DURATA: 2 ore circa

COSTO: 10€ a persona



PRENOTAZIONI: per prenotare seguire il link:

https://bit.ly/porticiperbambinicuriosiautunno



INFO:

info@towerstour.com



www.towerstour.com