Martedì 14 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Ercole di Palazzo D’Accursio, si inaugura la mostra Poster for the city. Dieci anni di poster design dell’Accademia di Belle Arti per la città di Bologna, a cura di Danilo Danisi con Carlo Branzaglia, che presenta i manifesti realizzati a partire dal 2014 dal corso di Design Grafico dell’Accademia di Belle Arti di Bologna per le celebrazioni istituzionali del Comune di Bologna. L’esposizione, che proseguirà fino al 3 dicembre, ha ottenuto il patrocinio di ADI Associazione Disegno Industriale e AIAP Associazione italiana design della comunicazione visiva.



Dalla Festa della Liberazione alla Festa del Lavoro, dalla Festa della Repubblica fino alla Commemorazione della Strage di Bologna, e da quest’anno anche la Giornata Mondiale del Rifugiato: da un decennio i manifesti diffusi dal Comune di Bologna per le celebrazioni istituzionali ricorrenti vengono ideati tramite un laboratorio organizzato nell’ambito dell’insegnamento di Progettazione Grafica del Prof. Danilo Danisi, durante il primo anno del corso di Design Grafico dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.



Per realizzarli, gli studenti e le studentesse incontrano i rappresentanti dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), del Comune di Bologna, dei Sindacati, dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Bologna, per raccogliere quanto più possibile l’esperienza diretta di alcuni dei momenti epocali della vita civile del nostro paese. Questo, non solo per garantire risultati di notevole livello sul piano della progettazione, ma soprattutto per aumentare la consapevolezza dei e delle giovani graphic designer rispetto ad eventi che richiedono una riflessione e un rispetto profondi. Ogni anno, una commissione formata dal Comune, dall’Accademia e dai Comitati inerenti alle varie celebrazioni, decreta la proposta grafica più efficace per la loro comunicazione pubblica, che verrà diffusa attraverso l’affissione dei manifesti, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità cittadina.



La mostra Poster for the city celebra i dieci anni del progetto mettendo in mostra non solo i manifesti selezionati, ma tutti quelli progettati per un totale di circa quattrocento lavori, suddivisi per anno.



Il progetto espositivo è completato da un catalogo omonimo edito da Pendragon nell’ambito della Collana ABABO Esperienze, dedicato alla Accademia di Belle Arti di Bologna. Il volume contiene le prefazioni di Matteo Lepore (Sindaco di Bologna), Elena Di Gioia (Delegata alla Cultura di Comune e Città metropolitana di Bologna), Cristina Francucci (Direttrice Accademia di Belle Arti di Bologna), Luciano Galimberti (Presidente ADI Associazione Disegno Industriale), Marco Tortoioli Ricci (Presidente AIAP Associazione italiana design della comunicazione visiva) e i saggi dei curatori Danilo Danisi Carlo Branzaglia e di una serie di personalità del settore della formazione e del design: Giovanni Anceschi, teorico e saggista, già docente DAMS, Politecnico e IUAV, Compasso D’Oro alla carriera; Giovanna Cassese, storica dell’arte, presidente CNAM Consiglio Nazionale delle Arti e della Musica; Fabiana Ielacqua, designer (épicées), docente a contratto UNIBO, vicepresidente AIAP; Gianni Latino, designer, direttore Accademia di Belle Arti di Catania, membro CNAM Consiglio Nazionale delle Arti e della Musica; Armando Milani, progettista e conferenziere, membro Alliance Graphique Internationale, che viva e lavora fra Milano e New York; Anna Steiner, designer (Origoni&Steiner), fondatrice dell’Archivio Albe e Lica Steiner presso il Politecnico di Milano.



Poster for the city

Dieci anni di poster design dell’Accademia di Belle Arti per la città di Bologna

Palazzo d’Accursio, Sala Ercole

Piazza Maggiore 6, Bologna

14 novembre - 3 dicembre 2023



Ingresso: libero