Pot-pourri: la mostra

POT – POURRI

10 ANNI GALLERIA B4

10 ANNI DALLA SCOMPARSA DI GIORGIO CELLI

Stefano Aspiranti, Alessandro Liotta, Guy Lydster, Lodovico Pignatti Morano,

Stefano Questorio, Luca Theodoli, P.H. Wert.



Inizio mostra sabato 27 novembre 2021 alle ore 18.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.

Fino al sabato 8 gennaio 2022, mar – sab, 17 – 20.

Ingresso libero, oppure su appuntamento.





Abbiamo intitolato questa mostra “Pot-pourri”, in quanto non ha una linea ben definita dato che spazia dalla pittura alla fotografia passando per il mosaico e la scultura.