"Poubelle – Without words": in scena un clochard che vive di fantasia

Il 21 e il 22 ottobre 2022, alle ore 21 "Poubelle – Without words" al teatro TaG di Granarolo. Con Luca Lombardo, di Luca Lombardo e Augusto Fornari, regia di Augusto Fornari.

Il protagonista è un clochard che vive in un bidone della spazzatura che grazie alla sua fantasia riesce a trasformare le tristi giornate in un momento di gioco e leggerezza per intrattenere i passanti. Giochi di prestigio, veloci cambi d’abito, visual comedy, clownerie e tanta poesia. Un atto multidisciplinare unico nel suo genere che fonda la nuova figura del Clown Trasformista.

Questo spettacolo è stato rappresentato in giro per il mondo: Francia, Spagna, Qatar, Cina, Emirati Arabi Uniti, Italia…