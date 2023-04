Pratello R'esiste 2023: il programma della giornata del 25 aprile

Pratello R'esiste 2023 torna come ogni anno il 25 aprile in via del Pratello. Cosa accadrà in questa edizione? I punti fermi ci sono tutti, ma adesso è arrivato anche il calendario definitivo.

Ecco il programma della giornata del 25 aprile:

Incrocio Pietralata - Pratello

Ore 10.30 - Angolo “Roberto Mastai”

Posa della corona ai caduti del Pratello

Piazza San Rocco - Palco principale “Cristiano Rock Monzon”

Ore 11.00 - Coro R’Esistente - Canti popolari e partigiani

Ore 12.00 - Interventi e concerti, presenta Max Princigallo

Diretta trasmessa da Radio Città Fujiko

Interventi di:

* Pugilistica Navile

* Smaschieramenti e Rivolta Pride

* Mediterranea

* Donna Vita Libertà

* SOS Mediterrané

* SGB

* Valerio Minnella (Movimento non violento)

* Federico Fornasari (USB)

* Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali

* Gabriele Caforio (FLC CGIL)

* MIMMO LUCANO - dialogo con Francesca Fornario e Alessandro Canella

Concerti di: Radio Pratello Diffused Band, Caccadura, Duvela, Pillo, Nati così, La resistenza in cento canti - Alessio Lega- Guido Baldoni- Rocco Marchi, Paz Pugliese, Los infartos, Basement Boppers, Balotta Continua

In Via del Pratello

Banchetti di Associazioni e realtà del territorio

Via Santa Croce e Via San Valentino

Banchetti Artigiani e generi di conforto

Piazza San Francesco (fronte Trattoria Fantoni)

Palco a cura di Barricata71

Presenta Gin Gerani

Concerti di: Il Martini, Nemo e K.O. Punch, Spacca il silenzio!, Acusticazzi, Ivanoska

Intermezzi di Francesco Byron Travasoni

Al Centro sociale della Pace, via del Pratello 53

Ore 10.00-18.00

Iniziative per far conoscere le attività del Centro, giardino aperto con musica, attività per i più piccoli a cura di Mercolello, zona relax e giochi di società per tutte le età.

Performance Body Painting di Pechi

Via Pietralata

Mostra ANCHE LA CANCELLAZIONE È VIOLENZA in collaborazione con il collettivo femminista RivoltaPagina di Catania

Schede biografiche che hanno il compito di fare luce sulla vita di alcune delle moltissime donne che hanno inventato-progettato-scoperto-scritto ma il cui contributo è stato "cancellato” dai libri di storia.

Nelle strade laterali

Zona Fish&Roll - a cura di Nassau, Cantiere delle forme e dei linguaggi

Concerti con Piervito Nicolì, Giulio Benassi, 2cani, La voce del guerriero, Piermattei + Semola, Ernest Lo, GiroWeedz + Huanito, Dj Mitch

Zona San Valentino

Reggae corner a cura di Dubnico, King Rico e David Sensi Outta Peaceful Warriors

Via Pietralata

Sound a cura di Beerichino

A Granata (via San Rocco 16)

PENG! w/ Sir Elephant e Jamal (Onedrop Fellas), Clubsmokas e Granata

A Porta Pratello (via Pietralata 58)

ore 9.30 Apertura bar e colazione offerta a bambini/e, ragazzi/e, genitori e solidali del Coro R'Esistente del Pratello

ore 12.00 Apertura cucina

ore 15.00 Groove Nation Jam - porta il tuo strumento e unisciti alla jam!