25 aprile, torna "Pratello R'Esiste": la Liberazione in via del Pratello

Il 25 Aprile torna in via del Pratello dopo due anni. La manifestazione "Pratello R'Esiste", ormai appuntamento fisso e frequentatissimo della città, avrà la sua edizione dopo due stop e ridimensionamenti causati dalla pandemia. E ci sarà, oltre al coro dei bambini, alla vivacità dei ristoratori e al mercatino lungo la via, un programma musicale davvero importante: diciamo solo che alle 17.45 sul palco principale di saranno i Folkabbestia.

Gallery