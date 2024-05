"Praying for armageddon" a Teatri di Vita

Decine di milioni di evangelisti americani, il 30% dell’elettorato, influenza concretamente non solo la politica internazionale Usa ma anche Israele e l’oppressione dei palestinesi: ecco uno sconvolgente documentario che porta in primo piano un aspetto quasi ignoto dalle nostre parti, in un’inchiesta che mescola Trump, invasati bikers con le spade, telepredicatori della fine del mondo, l’incubo nucleare, le bombe su Gaza e i coloni ebrei. Sembra un fantasy ma è realtà, frutto di anni di ricerche, che ci porta dietro le quinte di Washington alla scoperta di un movimento che, guidato da predicatori e politici accecati da una visione profetica della fine dei giorni, da anni contribuisce alla spirale di violenza in Medio Oriente e mira in ultima analisi a distruggere la nostra stessa civiltà.



Tonje Hessen Schei è una regista norvegese indipendente pluripremiata, celebre per il suo lavoro su temi sociali e politici. I suoi film, che esplorano la complessità della tecnologia e della guerra, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.



Praying for Armageddon

di Tonje Hessen Schei

(Norvegia, 2023, 97′)



sottotitoli in italiano



Proiezione nell’ambito di “Mondovisioni. I documentari di Internazionale”



evento in collaborazione con Assopace Palestina