Premio Nilla Pizzi al Teatro Bibiena: "Una donna libera dagli schemi"

Sabato 18 dicembre Premio Nilla Pizzi al Teatro Comunale Ferdinando Bibiena.

Nel 2019, in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita della Regina della Canzone italiana, l’Amministrazione Comunale di S.Agata Bolognese ha istituito il “Premio Nilla Pizzi” con lo scopo di premiare, nel corso degli anni, quanti abbiano saputo innovare con libertà intellettuale e spirito di solidarietà sociale i settori dell’arte e della cultura con particolare attenzione alla musica, ma anche nello sport e nell’imprenditoria.

L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo di un’artista indimenticata e indimenticabile della musica italiana e internazionale unito al desiderio di restituire lo spirito, la forza e la grazia che hanno animato la vita di questa donna straordinaria che, incarnando il costume di un’epoca, ha saputo percorrere le strade del tempo con una grande capacità di reinventarsi oltre ad esportare, con la sua voce e la sua carica di energia, un’identità che appartiene alle nostre terre.

Nilla Pizzi è stata una donna libera dagli schemi. Sempre autentica ed appassionata, amante della musica e della vita allo stesso modo.

Attorno alla sua figura sono sorte geniali trovate promozionali come le cartonille (simil cartoline postali con scritta «cartonilla postale», con sue foto sul davanti che i fan si scambiano per informarsi su di lei e i suoi concerti e per farsi gli auguri ) e il primo fan club d’Italia (a Torino nasce un fan club a lei dedicato, Il salottino di Nilla).

Nilla amava la vita e l’ha vissuta. Piena, intensa fino in fondo. Nello stesso modo amava la musica e sapeva divertirsi. Per questo si è fatta amare: perché nella sua voce scorreva la vita.

Sapeva altrettanto combattere e appassionarsi a sfide apparentemente impossibili: imprenditrice transnazionale, primo esempio di donna che partendo dalla provincia italiana conquistò Acapulco aprendo e gestendo club esclusivi in cui le star di Holliwood e le voci degli States facevano a gara per essere ospitate.

Esempio di riscatto attraverso lo studio. Da autodidatta imparò le lingue per poter viaggiare nel mondo.

In definitiva… sempre all’avanguardia. Sempre contemporanea.

Per questo oggi più che mai è indispensabile un premio istituzionale intitolato a Nilla Pizzi: guardando al futuro tenendoci saldi alle radici, passando attraverso la libertà di pensiero, la tolleranza e la sperimentazione.

Un premio che non è un concorso ma bensì uno strumento di promozione e riconoscimento per chi fa bene, per chi persevera, per chi è capace di reinventarsi ogni giorno.

Nel corso del 2020 le restrizioni previste dalla normativa di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dettata da Covid 19 non hanno consentito lo svolgimento regolare delle attività di spettacolo e legate alla socialità in genere.

Nel 2021 il premio ha avuto regolare svolgimento e si concluderà con una serata ufficiale il 18 dicembre h 21 presso il Teatro comunale Ferdinando Bibiena (ingresso gratuito – fino ad esaurimento posti – con prenotazione alla mail info@teatrobibiena.it e green pass obbligatorio).

Alla realizzazione del premio hanno contribuito i volontari del Comitato Culture Vive che da anni collaborano con Il Teatro Bibiena con attività a sostegno della cultura.