Martedì 21 novembre alle ore 17, l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita la presentazione del libro Artemide’s / di Artemide + Lerosa Chronicles, opera in due volumi edita da Quodlibet (testi in lingua italiana e inglese, 2023) a cura di Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli.

L'evento vede la partecipazione degli artisti Margherita Morgantin, Italo Zuffi, T-yong Chung e dei curatori Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli, con il Prof. Guido Molinari nel ruolo di moderatore. Il volume documenta il lavoro dei tre artisti che nell’estate 2022, a Cortina d’Ampezzo, hanno realizzato il progetto espositivo I giardini di Artemide per la terza edizione di Sentieri d’arte.



Il progetto editoriale è suddiviso in due parti, che mantengono la propria unità tematica.

Il primo volume, Artemide’s / di Artemide, attraverso l’utilizzo di inedito materiale fotografico in bianco e nero, riflette gli interventi realizzati dai tre artisti lungo il sentiero di Pian de ra Spines. Le opere possono essere lette in una valenza estetica e funzionale, oppure acquisire valore di “offerte” alla natura, ma anche manifestarsi quali tangibili presenze del passaggio di Artemide. Oltre a un’ampia documentazione fotografica, l’opera è accompagnata da interviste e da testi critici che mettono a fuoco le motivazioni che hanno portato alla nascita del progetto artistico e alla stretta collaborazione tra gli artisti e gli artigiani delle Regole, istituzione post feudale che garantisce (e preserva), per conto delle famiglie cortinesi, la proprietà collettiva dei boschi e dei pascoli intorno a Cortina.

Il secondo volume, Lerosa Chronicles, è un diario artistico-scientifico, che contiene i disegni, i dati e i segni raccolti da Margherita Morgantin, dal 15 al 25 luglio 2022, per mezzo di uno spettroradiometro Li-180 durante un periodo di permanenza solitaria a baita Lerosa (2071 metri di altezza), finalizzato allo sviluppo del progetto dell’artista per I giardini di Artemide. Morgantin ha trasformato la piccola baita per pastori incastonata nel paesaggio dolomitico, nelle vicinanze di Forcella Lerosa, in un campo di osservazione meteorologica e astronomica, un luogo dedicato alla meditazione, al disegno e alla scrittura.



Artemide’s / di Artemide riflette una modalità di intervento precisa, messa a punto da Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli a partire dal 2020, in relazione alla rassegna artistica Sentieri d’arte, che ha portato alla nascita a Cortina di tre distinti progetti: Arcipelago fossile (2020), Pupille (2021), I giardini di Artemide (2022). In ciascuna edizione è stata proposta agli artisti una traccia tematica da sviluppare in collaborazione, in modo da creare una dinamica di confronto articolata e aperta. Tutti gli artisti coinvolti nel progetto, tra questi anche Benni Bosetto, Cuoghi Corsello, Alessandro Ferri (Dado), Maurizio Mercuri, Federico Tosi, nel corso degli anni sono intervenuti sul paesaggio intorno a Cortina, mossi dall’intento di realizzare delle opere ad hoc in grado di integrarsi con il territorio e spingere il visitatore a scoprire i sentieri più misteriosi del territorio dolomitico.



Progetto editoriale prodotto da Associazione Controcorrente con il sostegno di Associazione CerchioStella; progetto grafico: studio òbelo (Milano); fotografie: Matteo Schiavoni.



Ingresso gratuito

Accademia di Belle Arti di Bologna, Aula Magna



www.ababo.it