Presentazione del libro "C'è voluto un cancro"

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 18:00, presso la Libreria UBIK di Bologna si terrà la prima presentazione, a livello nazionale, del mio libro: "C'è voluto un cancro - Storia di una rinascita", pubblicato a inizio anno con la casa editrice ULTRA.



Una storia vera, una storia di malattia, ma anche una storia di sopravvivenza, che ho voluto scrivere prima di tutto per me stessa e poi per tutte le donne che, come me, sono passate attraverso la malattia più temuta.



La scrittura è stata, per me, una terapia. Ho scritto nelle sale d’attesa ospedaliere circondata da donne malate come me, nelle notti in cui il cortisone non mi permetteva di dormire, nei pomeriggi dopo la chemio, quando gli attacchi di panico sono tornati a farsi sentire.



Ho scritto tutto e più scrivevo, più mi rendevo conto che l’esperienza che stavo vivendo e tutte quelle che avevo vissuto potevano tornare utili anche ad altre persone, ad altre donne che avevano vissuto o stavano vivendo la mia esperienza.



In questo libro, però, non c'è solo la malattia. In questo libro ho messo la vita, perché vita c'è stata anche nella malattia e forse batteva più forte perché, così vicina alla morte, non c'ero mai stata.



Mercoledì 19 aprile 2023 parlerò del mio libro con un moderatore d'eccezione: il prof. Guido Biasco, Professore Alma Mater della Università di Bologna in Oncologia Medica.



Vi aspettiamo!