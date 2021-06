Aneddoti, avventure, scoperte scientifiche, storie di vita, da cui emergono le esperienze personali vissute in quarant'anni dai membri del gruppo di ricerca creato all'Università di Bologna da Giorgio Celli. Una figura poliedrica che è stata un punto di riferimento e di forza nella lunga battaglia quanto mai attuale per la salvaguardia dell'ambiente.



Appuntamento giovedì 3 giugno alle ore 18.30 presso “il Cameo”, ristoro al cinema Lumiére, in piazzetta Pier Paolo Pasolini a Bologna, dove si terrà la presentazione del libro COME RAMI DELLA GRANDE QUERCIA - La passione per l’ambiente e la ricerca nella scuola di Giorgio Celli, entomologo e scrittore. Un’occasione per incontrare alcuni degli autori, tra cui Davide Celli, Claudio Porrini, Romeo Bellini, Claudio Venturelli e Stefano Maini. Introduce Giorgio Baracani, apicoltore e Vicepresidente di CONAPI, e modera Claudio Franzoni di In.Edit Edizioni.



L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa #BeeBo - Una Città per la Biodiversità, il primo evento cittadino diffuso dedicato alla sensibilizzazione, alla scoperta, e all’incontro con questi straordinari insetti e gli apicoltori, promossa da CONAPI, Consorzio Nazionale Apicoltori con sede a Monterenzio (BO), che rappresenta la più grande cooperativa di apicoltori in Italia e una delle più importanti al mondo con oltre 600 apicoltori, 110.000 alveari in tutta la Penisola per 3.000 ton/anno di miele tra convenzionale e biologico. Di fatto, un modello di “filiera nazionale del miele unica e autentica”, di cui Mielizia è lo storico marchio.



Presentazione del libro con posti ad esaurimento. Segue aperitivo, solo su prenotazione: info@conapi.it

