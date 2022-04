Presentazione del libro di Bruno Giorgini "L'Adria. Storia di un amore partigiano"

Venerdì 22 aprile ore 20.30 - Libreria Atlantide, Via Mazzini 93 – Castel S. Pietro Terme (BO)

Iniziativa con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro – Programma celebrazioni 77° anniversario della Liberazione



Bruno Giorgini presenta L’Adria. Storia di un amore partigiano, Pendragon.

Intervista a cura del giornalista Valerio Zanotti.



“L’Adria era mia madre. Questa storia me l’ha raccontata a spizzichi e bocconi, fin da quando avevo sette anni, forse meno”, scrive Bruno Giorgini.

Una romanzesca storia di famiglia: la lotta partigiana, la liberazione delle Valli e di Ravenna, gli ideali e le passioni del cuore, quelle politiche e quelle dei sentimenti.



Libro segnalato da Internazionale tra i migliori del 2021.



LA SCHEDA DEL LIBRO. In queste pagine non è racchiusa una "semplice" storia familiare, bensì una stratificata saga dove passione politica e amori clandestini si consumano sullo sfondo di una lotta spietata. Tra fascismo e socialismo la voce dei diseredati romagnoli qui risuona forte e chiara come il grido di chi resiste e la violenza di chi offende. Una narrazione potente che ci trasporta nel mondo delle battaglie partigiane, quando si sapeva che era possibile morire per un ideale. Quando la vita aveva valori: dignità, coraggio, fedeltà, ma anche amore e amicizia. Una vita vera, quella dell'Adria, degna di essere raccontata.



Nato a Forlì, nel cuore della Romagna, nel 1946, Bruno Giorgini è fisico teorico e giornalista, attualmente direttore responsabile di Radio Popolare di Milano, senior scientist all’INFN – gruppo IV sezione teorica e collabora con la rivista «Inchiesta». A quattordici anni enuncia il suo programma di vita fondato su quattro punti: fare la rivoluzione, studiare la natura, scrivere, andare per mare. E nel 2021 per Pendragon pubblica il suo primo romanzo, L'Adria.



Valerio Zanotti, giornalista, è direttore de www.leggilanotizia.it



