Martedì 28 giugno 2023 alle ore 18.30, alla Casa di Quartiere - Fondo Comini, in viaFioravanti 68 - si terrà la presentazione del libro Diario metafisico di un terrorista di Michele Dessì.



Dialogherà con l'autore Siid Negash - consigliere comunale Bologna.



Il primo trimestre di quest'anno è stato il più catastrofico nelle acque del Mediterraneo centrale degli ultimi 6 anni. Questi disastri umanitari si consumano quotidianamente alle frontiere terrestri e marittime del continente europeo. Dopo il disastro di Cutro dello scorso febbraio e dopo la tragedia della scorsa settimana

avvenuta al largo delle coste di Pylos rimane sempre attuale e eticamente importante interrogarsi su quale sia la giusta politica che dimostra che è necessaria un'indagine completa su queste vite e su queste morti, in particolare sul ruolo degli Stati membri dell'UE.



Sinossi:

Avete mai sentito parlare di un terrorista che non sente la sveglia? Questa è la sua storia. Ma non solo la sua, a dire il vero. In questa moderna odissea picaresca, che dall’Africa ci porta in Europa, ci imbattiamo nell'umanità più varia, popolata da nuovi mostri e finti dei. Per quanto paradossali, grottesche ed esilaranti, ci rendiamo ben presto conto che in queste storie c’è più realtà di quanto ci piacerebbe pensare. E sappiamo pure che, in fondo, ci siamo anche noi.



MICHELE DESSÌ nasce a Bologna nel 1983. Laureato in Scienze della Comunicazione e in Letteratura Italiana, è stato autore teatrale e ha fatto il cuoco in giro per il mondo collaborando con progetti di sviluppo sostenibile, soprattutto a Cuba e in Tanzania. Questo è il suo primo libro.