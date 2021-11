Presentazione del libro: donne mamme psicologhe. Dal sogno al lavoro: come ci siamo riuscite

Questo libro è una raccolta di storie di Empowerment al femminile: di amore, di lavoro, di famiglia, di sogni e di figli. Soprattutto di sogni che sono diventati progetti, poi obiettivi ed infine traguardi. Abbracci e brindisi. È un libro scritto da Donne Psicologhe che hanno costruito il loro Sogno attraverso il loro cammino fatto di paura, di sudore, di cooperazione, di formazione e di tanta passione. Una passione che collega tutte le pagine dando un taglio reale, a tratti pungente e agrodolce, in cui ci si può specchiare coraggiosamente. Tutte queste storie sono accomunate da un cammino verso la consapevolezza e la ricerca del proprio valore e capacità. Tra le righe sono raccontate le ricerche e le fatiche 'sudate' per cercare di intuire il grande sogno e di riuscire poi a svilupparlo. La fortuna a volte di aver incontrato persone che hanno rispettato, accolto e stimolato il coraggio e la costanza delle protagoniste che sono riuscite a trovare delle risposte o delle idee grazie alla loro unicità nel leggere gli eventi e le emozioni. Sono storie di autenticità e di piccole felicità di chi sta mantenendo un equilibrio nella flessibilità e nell'instabilità di oggi. Saranno presenti alla presentazione l'autrice del Libro Elena Grimaldo, psicoterapeuta di Venezia, Maria Letizia Rotolo psicoterapeuta di Bologna, che ha scritto un contributo nel volume. Condurrà la serata psicologo Gianluca Pascucci di Bologna, Presidente dell'Associazione Insight Psicologi. Evento con prenotazione obbligatoria. Potete scrivere un sms o un WhatsApp ad Elena Grimaldo per prenotazioni: 339 751 7593