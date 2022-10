Presentazione del libro “Insieme” di Laura Manaresi e Giovanni Manna

Presentazione del libro “Insieme”. Un testo di Laura Manaresi Illustrato da Giovanni Manna. Sabato 5 novembre Ore: 17 alla Sala Coperta in Salaborsa.



Insieme è un libro per ragazzi, scritto e illustrato da Laura Manaresi e Giovanni Manna, che nasce per raccontare ai bambini e, perché no anche agli adulti, cosa vuol dire fare parte di un’associazione, che cambiare il mondo è possibile ma, soprattutto, far capire loro la potenza della condivisione e della fraternità.



Perché Insieme si cresce sempre.



Interverranno: Prof.ssa Silvia Demozzi - docente di Pedagogia dell'infanzia, Università di Bologna; Prof.ssa Milena Bernardi - docente di Letteratura per l'Infanzia, Università di Bologna; Laura Manaresi e Giovanni Manna – autori del libro “Insieme”; Francesca Testoni – Direttrice Ageop Ricerca; un rappresentante del team Lamborghini, sponsor del progetto.



A seguire Bibli-os' realizzerà una lettura animata del libro.



Ingresso libero – non è richiesta la prenotazione.



Il ricavato dalla distribuzione del libro andrà a sostegno dei progetti con cui Ageop Ricerca, da quarant’anni, accoglie e assiste i bambini malati di tumore e le loro famiglie nella lotta al cancro infantile. Per scoprirli clicca qui www.ageop.org/progetti-ageop/