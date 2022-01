Presentazione del libro "La prima volta a Bologna"

Presentazione dell'antologia "La prima volta a Bologna" curata da Cristina Orlandi e Francesca Panzacchi per Edizioni della Sera.

Prefazione a cura di Scilla Bonfiglioli.



Bologna è arte, cultura, storia antica e recente, eterno tempio della gastronomia, è un mondo straordinario incastonato fra tredici porte misteriose. È anche un posto in cui perdersi per ritrovarsi. Proprio per questo, e molto altro, le “prime volte” vissute nel cerchio delle mura antiche sono qui narrate come esperienze insolite, momenti di crescita, a volte di dolore, o anche eventi ordinari, ma che hanno lasciato un ricordo indelebile.