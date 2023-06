Presentazione del libro "Nessuna pietà. Cronaca di una serata di calcetto" di Mario Breda

Venerdì 7 luglio durante la manifestazione dei Giochi Antirazzisti (tre giorni di tornei, giochi, musica, dibattiti, attivismo e socialità) al Centro Sportivo Bonori in Via Romita 2/7 nello Spazio Dibattiti ci sarà la presentazione del primo graphic novel italiano sul calcetto.



"Nessuna pietà. Cronaca di una serata di calcetto" di Mario Breda



Interverrà con l'autore Piero Di Domenico docente del DAMS di Bologna e giornalista del Corriere della Sera.



Ogni giorno, verso l'imbrunire, migliaia di uomini di ogni età e classe sociale, danno vita ad un rito collettivo: il calcetto. Professionisti, impiegati, studenti, disoccupati e pensionati fuggono da casa, dalla moglie, dalla famiglia o dal lavoro per iniziare interminabili battaglie tra sudore, grida e puro agonismo. Attraverso il sacro rituale collettivo del calcio a cinque, questo graphic novel racconta con realismo, particolari e ironica partecipazione una serata tra amici che in questo ma anche in molti altri casi dura da vent'anni. Serate uniche e particolari davanti alle quali anche la vita di tutti i giorni, rispettosamente, fa un passo indietro.







Illustratore e cartoonist bolognese, insegna scenografia ai corsi di animazione alla Scuolacomics di Reggio Emilia e Milano. Ha pubblicato su Linus, Tic, e Il Corrierino. Come scenografo ha realizzato i background per diverse serie animate, tra cui Ratman, Rahan, e alcuni episodi dello Zecchino d’oro. Ha già pubblicato sempre con Calamaro Edizioni il suo primo graphic novel Pensavo che fosse più facile (2022). Questa è la sua ultima fatica.