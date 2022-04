Presentazione del libro di Giuseppe Capone: "Sei tipi psicopatologi con note cliniche"

Sabato 9 aprile alle ore 12 presso la Libreria Modo Infoshop di Bologna verrà presentato il libro dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Capone. L'incontro si terrà sul dehor del bar, che per l'occasione sarà aperto. Sei tipi psicologici. Con note cliniche (Calamaro Edizioni, 2022). Giuseppe Capone dialogherà con l'editore.



Jung sosteneva che: “Il tipo è un esempio o un modello del carattere peculiare di una specie o di una collettività. Nel senso più ristretto di questo lavoro, il tipo è un modello caratteristico di un atteggiamento generale, che si manifesta sotto diverse forme individuali”. Questo testo non è solo un omaggio a Jung e ai suoi “Tipi psicologici”, ma nella sue narrazioni di personalità, pensieri e dinamiche ci fa scoprire anche una buona parte della nostra quotidianità, esplorando la psicologia non solo come scienza esatta ma soprattutto come disciplina carica di grande soggettività. Le note cliniche sono divulgazione per chi, oltre alla narrazione del caso, volesse approfondire meglio il “tipo” in cui si rispecchia.





Psicologo psicoterapeuta ad orientamento Junghiano, membro del consiglio direttivo della scuola di specializzazione in psicoterapia AION di Bologna. Subito dopo gli studi di psicologia, nel 2004 fa esperienza clinica presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa (Ce). Lavora privatamente a Bologna e collabora in qualità di esperto psicologo presso la Casa Circondariale di Ravenna. Scrive per la rivista scientifica “Il Minotauro” e dal 2009 è socio della cooperativa CSAPSA (Centro Studi di Psicologia e Sociologia Applicata) dove si occupa di formazione e lavoro.