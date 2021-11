Presentazione del libro "Transagonistica"di G. Galligani

Sabato 6 novembre alle 16,30 alle Serre dei Giardini Margherita, l'autore Gabriele

Galligani presenterà il suo romanzo d'esordio. Per l'occasione si rifletterà con alcuni ospiti

sul tema del libro: lo sport come strumento di inclusione sociale e di educazione alle

reciproche differenze. Intervengono: Christian Cristalli (presidente Gruppo Trans Bologna), Valentina Petrillo (atleta transgender e attivist? Gruppo Trans Bologna)

Presenta: Luca Tosi (scrittore). In collaborazione con La Confraternita dell'Uva.



Per accedere è obbligatorio il Green Pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...