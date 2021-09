Presentazione del volume "Verità e segreti del covid-19"

Continuano presentazioni di questo volume dal vivo a Bologna



Nel volume hanno partecipato alla stesura una trentina di professionisti che lavorano soprattutto nell’ambito sanitario. Si focalizza sulla dimensione esperienziale, attraverso testimonianze su quanto è accaduto e sta ancora accadendo. Privilegiando il vissuto di chi ha incontrato i problemi correlati al coronavirus, in varie forme, il libro si divide in tre parti.



La prima parte raccoglie storie di chi il Coronavirus Disease, detto CoviD-19 lo ha effettivamente incontrato contagiandosi o trovandosi a diretto contatto con familiari e vicini di casa seriamente ammalati.

Nella seconda sezione, clinici da tempo attivi in svariati contesti pubblici e privati descrivono l’attenzione che hanno rivolto sia al trattamento di persone ammalate sia al sostegno offerto al personale impegnato sul fronte dell’emergenza sanitaria dinanzi a un’epidemia sconosciuta e di inedita virulenza.



La terza e ultima parte si focalizza su contributi maggiormente clinici, presentando degli esempi concreti di storie di malattia e della loro presa in carico, soprattutto dal vertice psicologico e sociale.







Evento gratuito. È gradita la prenotazione al numero 328 6852606, anche tramite sms e WhatsApp.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...