Nella splendida Chiesa di Sant'Agata a Budrio, per il ciclo

Pomeriggi in Sant'Agata : Incontri di storia, arte, musica per la valorizzazione del patrimonio culturale budriese, promossi dal Circolo “Amici delle Arti” di Budrio.

domenica 22 maggio 2022, ore 17

Presentazione dell'ultimo romanzo di Angela Nanetti: ''Neve d'ottobre''.

Dialoga con l'autrice Lorenza Servetti

Angela Nanetti, è nata a Budrio (Bologna) e si è laureata in Storia medievale. Ha insegnato nelle scuole medie e superiori di Pescara dove risiede.

Esordisce come scrittrice per ragazzi nel 1984; da allora ha pubblicato più di venti romanzi, molti premiati in Italia e all'estero e tradotti in 25 Paesi. Vincitrice del Premio Andersen-Baia delle favole nel 1985, nel 2000 e nel 2003 come Migliore Autore dell’anno; nel 1998 e nel 2010 si è aggiudicata il Premio Cento, finalista alla prima edizione del Premio Neri Pozza.

Nel 2005 ha ricevuto dal Comune di Budrio il Premio Città di Budrio, conferitole per i suoi meriti letterari.

Dal 2014 si è dedicata anche alla narrativa per adulti con il libro '' Il bambino di Budrio'', romanzo di grande successo, finalista alla prima edizione del premio Neri Pozza, vincitore del Premio Terriccio 2015. Ambientato nella metà del '600, racconta la storia del tormentato rapporto tra un maestro troppo ambizioso e un allievo dal talento straordinario.

Nel 2018 ha pubblicato ''Il figlio prediletto'', due storie di resistenza e di ribellione ai pregiudizi, finalista al Premio Strega.

Nel giugno 2021 è uscito ''Neve d'ottobre'', emozionante e coinvolgente racconto che ricostruisce, con una scrittura evocativa, la vicenda esistenziale di un ragazzo “speciale”.

''Neve d'ottobre'' è un perfetto esempio di come la letteratura possa farsi vita più della vita stessa.



Chiesa di Sant'Agata