Presentazione: "Medichesse. La vocazione femminile alla cura" di Erika Maderna

Venerdì 18 marzo 2022, ore 20.30 - Libreria Atlantide



Presentazione della nuova edizione di MEDICHESSE. La vocazione femminile alla cura, di Erika Maderna (Aboca edizioni). Dialogherà con l'autrice Lisa Emiliani, ricercatrice storica e operatrice museale.

Introduce l’incontro Catia Giorni (Aboca edizioni).



Con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme – Eventi Giornata internazionale della donna.

In collaborazione con Camomilla erboristeria.



Da sempre le donne hanno custodito i segreti delle piante officinali apportando un contributo significativo allo sviluppo della medicina, favorite da un’attitudine all’osservazione e da un approccio di profondo rispetto dei cicli naturali e dei bisogni dell’individuo.

Il viaggio in cui ci conduce Erika Maderna, collaboratrice di diverse testate e relatrice in diversi convegni universitari, prende il via dagli albori del nostro tempo, con i riti e il sapere della Potnia, la Signora, divinità matriarcale preindoeuropea che aveva la conoscenza di tutte le forme viventi e dei meccanismi della vita stessa, la sua autorità era esercitata sulla natura e, attraverso di essa, la Potnia era anche curatrice e maga. Spaziando dall’antichità preclassica al Rinascimento italiano, Erika Maderna ripercorre l’evoluzione della cultura medica ed erboristica femminile, cogliendone la varietà delle sfumature: dee, pizie, maghe, levatrici, erbarie, medichesse, vestali, sante, alchimiste e streghe hanno infatti rappresentato solo profili diversi di uno stesso volto. Una prospettiva forse inaspettata di autonomia femminile, ma conquistata comunque faticosamente.



Erika Maderna è laureata in Lettere classiche all’Università degli Studi di Pavia. Scrive articoli e saggi di cultura classica, collaborando con diverse testate, ed è spesso chiamata ad intervenire in convegni universitari. Per Aboca Edizioni, ha approfondito due principali filoni di ricerca: il primo, relativo ai simboli e alle mitologie botaniche, mentre il secondo ripercorre gli antichi saperi delle donne in medicina, dalle figure dell’immaginario alla storia. Per Aboca Edizioni ha pubblicato: Aromi sacri, fragranze profane. Simboli, mitologie e passioni profumatorie nel mondo antico (2009), Le mani degli dèi. Mitologie e simboli delle piante officinali nel mito greco (2016), Per virtù d’erbe e d’incanti. La medicina delle streghe (2018) e Con grazia di tocco e di parola. La medicina delle sante (2019).



Gli appuntamenti in Atlantide continueranno venerdì 8 aprile alle ore 18.00 con la presentazione della del nuovo libro di Paolo Malaguti Il moro della cima, Einaudi.



Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito e si svolgeranno all’interno dei locali della libreria nel rispetto delle norme vigenti contro la diffusione del virus Covid 19.Green pass rafforzato e mascherina FFPP2 necessari per accedere.



È gradita la prenotazione.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Libreria Atlantide: tel. 0516951180; email: info@atlantidelibri.it