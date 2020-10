Presentazione della Silloge poetica dal titolo "Noi, come specchi di cristallo"

Mercoledì 14 ottobre alle 18.30 presso il Dandy Caffè Letterario in via della Grada 4/E a Bologna, la scrittrice Marcella Nigro farà gli onori di casa ospitando la poetessa Alice Silvia Morelli che presenta la sua ultima silloge poetica dal titolo NOI, COME SPECCHI DI CRISTALLO

Il Dandy Caffè Letterario è uno dei pochi locali in città che ospitano eventi culturali disponendo di spazi adeguati, sia all’interno, in una magica atmosfera tra libri ed antiche espressioni pittoriche, che all’esterno, in un’oasi verde nel cuore del centro storico tra gli affascinanti cortili interni ed i suggestivi portici.​

Nei salotti letterari curiosi e lettori appassionati possono trovarsi “a tu per tu” con gli autori, loro beniamini, o semplicemente con gli artisti e condividere la passione per tutto quanto è Cultura.​

Verso la fine di un’assolata giornata autunnale, quando ancora imperversa la Fase-3 del COVID-19, a Bologna è possibile incontrarsi ed intrattenersi con scrittori e poeti, accompagnati da un aperitivo, o semplicemente da un rinfrescante bicchiere d’acqua aromatizzata da scaglie di limone e foglie di mentuccia, stando distanziati come dettano le norme vigenti in materia di prevenzione COVID-19.