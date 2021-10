Presentazione di "Comic submarine" + live e selezione musicale Beatles

Vololibero e Gallery16 vi invitano venerdì 8 ottobre dalle ore 19.00

Presentazione di "Comic submarine - The Beatles" disegnati da Max Cavezzali (presenza dell'autore).

Saranno esposte le tavole originali che hanno come protagonisti John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. “Comic Submarine” ripercorre per episodi la vita della band di Liverpool raccontata in maniera caricaturale, ironica e affettuosa e filtrata attraverso l’occhio e la matita di Max Cavezzali.



Segue serata musicale dedicata ai Beatles

Live a cura di Dandy Bestia, Luca Tornado Testoni e Gianluca la Molla Schiavon

Partecipa Checco Garbari

Selezione musicale in tema



Prenotazione tavoli 051.5060789 o messaggio sui social

Dehor e shop con accesso libero

Tavoli al chiuso con Green Pass



IL LIBRO



“Il capobanda intellettuale e sarcastico. Il luogotenente diplomatico e belloccio. Il sottufficiale silenzioso e riflessivo. La recluta simpatica e nasuta. A pensarci, anche in carne e ossa i Beatles erano già personaggi di un fumetto o di un cartone animato.” (Franco Zanetti - dall'introduzione)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...