Presentazione "doppia": "Non è finita mai" e "Il mistero del cadavere senza testa"

Due libri. Un autore : Luca Occhi

Scrittore di grande esperienza, vincitore di numerosi premi, presentera le sue ultime due fatiche :



E NON È FINITA MAI

Giallo classico ambientato nel 1982

La notte del lunedì di Pasqua del 1982, nei pressi di Cesenatico, viene assassinato Albert Waas, un turista tedesco. Il caso, stando alle indagini ufficiali, pare destinato a chiudersi in fretta, ma l’agente Ettore Billai e il bancario Marco Gandolfi, ex compagni di scuola e mai stati amici, decidono per motivi differenti di collaborare e di proseguire a indagare assieme



IL MISTERO DEL CADAVERE SENZA TESTA



Gallery

Agli inizi del ‘900, Emilio sopravvive tra furti ed espedienti per le vie di un quartiere malfamato di Bologna insieme alla Banda dei Topi, altri ragazzini senza famiglia come lui. L’arrivo di un bizzarro turista inglese, frequentatore di osterie e dedito al bere e al gioco, gli offre l’opportunita? di guadagnare qualche moneta, ponendosi al suo servizio.