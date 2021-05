Presentazione della figurina solidale di Patrick Zaki

FIGURINE FOREVER per AMNESTY INTERNATIONAL e PATRICK ZAKI!

Presentazione della FumettoForever Card #5, abbiamo voluto contribuire all’appello di centinaia di migliaia di persone che chiedono la scarcerazione di Patrick Zaki, il giovane attivista in carcere in Egitto dall’8 febbraio 2020.

Fondamentale la disponibilità di Gianluca Costantini, fumettista tra i più quotati nel genere graphic journalism e che in tante occasioni ha sostenuto con il suo tempo e la sua matita le campagne per la liberazione di Patrick.

Presentazione della figurina MERCOLEDI' 26 maggio alle 18,00 presso A SKEGGIA via Andrea Costa 169/b, sede dei FOREVER ULTRAS del Bologna. L'incontro si terra nell'area esterna, quindi all'aperto, al fine di evitare spazi chiusi e possibili assembramenti.

INGRESSO GRATUITO, è gradita la prenotazione scrivendo a figurineforever@gmail.com

La figurina + cartolina, stampata in 150 copie limitate e numerate, sarà in vendita in anteprima al termine della presentazione. Il contributo richiesto è di 5,00 euro a figurina. l'intero ricavato è destinato a sostenere le importanti attività di Amnesty International.

Partecipano:

GIANLUCA COSTANTINI – Fumettista, autore della figurina

FRANCA MENNEAS – Amnesty International, gruppo di Bologna

EMILIANO NANNI – Presidente Associazione Figurine Forever

ROBERTA LI CALZI – Consigliera Comunale e Presidente Commissione Parità e Pari Opportunità Comune di Bologna

Per ulteriori informazioni: https://figurineforever.com/.../fumettoforever-card-5.../

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...