Presentazione del libro ambientato a bologna "Velut ignis ardens" di Carlo Ravioli

Presentazione libro ambientato a Bologna Velut ignis ardens di Carlo Ravioli. Ed. Argentodorato

Dandy Caffè letterario

28/02 ore 19





“Lo sapevo, lo sapevo!” urlò con rabbia. “Era come dicevo io, maledizione! È tutto collegato in un gioco perverso! Ma chi può aver fatto tutto ciò? E perché?”

“Il fuoco uccide, il fuoco vendica”.

Sono queste poche parole, un anonimo monito color sangue, l’unico indizio che resta a siglare le strane morti che cominciano a verificarsi nella grassa Bologna in un’estate come tante.

Quando Enea, un pompiere ironico e disincantato con una repulsione per il codice stradale e il fiuto infallibile di un segugio, le legge per la prima volta tra i resti di un incendio che si è portato via un vecchio amico e collega, si rende subito conto che c’è qualcosa di insolito.

Un romanzo a tinte gialle – o meglio rosse – pieno d’azione che, tra frenetici interventi sul campo, vicende personali e cronache dei tragici episodi che hanno infestato gli ultimi cinquant’anni del nostro Paese, segue le indagini di Enea che si addentra sempre di più nei risvolti di questa sadica caccia all’uomo.



L’autore

Carlo Ravaioli vive vicino a Bologna dopo essersi sposato, ormai diversi anni fa, e aver avuto due figli maschi. Suo padre è stato comandante dei Vigili del Fuoco, sempre impegnato in una frenetica carriera fatta di continui trasferimenti. Carlo vive, così, per molti anni in diretto contatto con la vita del pompiere, calato nella tensione emotiva tipica di quell’ambiente. Nostalgico di quel mondo fatto di piccole e grandi gesta eroiche, dopo la sua opera d’esordio Memorie di un ginnasta quasi olimpico edita da Argentodorato Editore si cimenta ora nel suo nuovo romanzo con un’avventura a tinte gialle.



Aperitivo € 10