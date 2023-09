Presentazione del libro "I santi non esistono e gli eroi son tutti morti"

“I santi non esistono e gli eroi son tutti morti”, il nuovo libro di Dario Stefano Villasanta

Uscito il 28 giugno il nuovo libro di Dario Stefano Villasanta “I santi non esistono e gli eroi son tutti morti”. Una storia senza redenzione per i protagonisti che si muovono in uno scenario di marginalità sociale e criminale. Il noir, attesissimo dai fedeli lettori dell’autore monzese di nascita, è pubblicato dalla nostra casa editrice e contiene la prefazione dello scrittore Alessandro Bastasi.

Una svolta, dunque, per Villasanta, il quale cambia editore e chiude concettualmente la trilogia nata con “Angeli e folli” e “Nella pancia del mostro”.



SINOSSI



Un fatale salto nella tela del ragno, un biglietto di sola andata per un viaggio senza fermate, ai confini della società. Tra amicizie pericolose, personaggi dal passato nebuloso e dalla dubbia morale, Antonella cerca la sua redenzione in una società che forse non è più adatta ad accoglierla. Anche Dax conosce le insidie del reinserimento nella società, a cui lui stesso ha pagato un caro prezzo, e cercherà di proteggerla nei fanghi della realtà. Ispirata a fatti realmente avvenuti, questa storia vi “farà sprofondare nel mondo di coloro che vivono ai margini”, in un crescendo di fotogrammi dell’emarginazione totale da una vita “normale”.



L’AUTORE



Dario Stefano Villasanta, classe ’72, monzese di nascita ma per vocazione viaggiatore delle strade sbagliate in cui, incidentalmente, ha fatto anche cose buone. Scrittore, ideatore e organizzatore di eventi culturali, blogger ed ex pubblicitario prestato all’editoria, per cui ha svolto ruolo di ufficio stampa per numerosi autori, ha esordito da autoprodotto nel 2014 con Il migliore e, subito dopo, ha pubblicato Angeli e folli (poi ristampato col titolo Il prezzo) con cui ha vinto il premio speciale Emotion al Premio Internazionale Città di Cattolica 2015; nel 2015 esce anche Il gioco del castello e nel 2016 Nella pancia del mostro, due mini-raccolte di racconti brevi (Strade sporche e Dalla cenere). Ha co-ideato e organizzato decine di presentazioni e festival nazionali – Un editore in Noir (Bologn