Presentazione libro "Quella casa in fondo alla pianura" di Davide Bernardin

Ispirato a una storia vera: quella della famiglia di Cain Wall, schiavi statunitensi ignari per moltissimi anni dell’abolizione della schiavitù.

Louisiana, 1° gennaio 1906. Bill è uno schiavo nella fattoria di Mr. Collins, la libertà è il sogno che insegue da sempre. È ciò che lo fa vibrare di vita, che lo fa sperare in un futuro più roseo per lui e per tutta la sua famiglia. E quando giunge a New Orleans, e scopre che in realtà quella libertà è un suo sacrosanto diritto, non può che essere uno shock lacerante.

La musica in strada addolcisce il suo trauma profondo. I suonatori lo guideranno sulla via che porterà tutta la sua famiglia a liberarsi dalle catene di un’ignominiosa schiavitù, e a incrociare in futuro il destino di una famiglia italiana, che condurrà i figli di Bill più lontano di quanto potessero immaginare.





Nasce a Feltre (BL) e vive a Bologna; ha trascorso gran parte della sua vita a Tonadico, nella valle di Primiero (TN). Laureato alla triennale in lingue straniere di Bologna e Granada, e alla magistrale in Letterature euroamericane all'università di Trento, lavora come insegnante di inglese e spagnolo.