Presentazione del libro "Tempi selvaggi" di Roberto Colombari illustrato da Cesare Ferioli

Venerdì 25 giugno presentazione "Tempi selvaggi" di Roberto Colombari, illustrato da Cesare Ferioli. Dialoga con l'autore: Gianluca Morozzi. Prenotazione caldamente consigliata, chiamate lo 051.5060789 oppure mandateci un messaggio sui social.



«Non c'è concetto migliore e più esaustivo di Tempi Selvaggi in riferimento a quei primissimi '80. Sono stati selvaggi e formidabili quegli anni. Nessuna nostalgica retorica per momenti in cui eri in costante e serio pericolo. Ne siamo usciti vivi e forti. Forti di una consapevolezza che un altro mondo è possibile. Chi c'era si ritroverà facilmente in queste pagine, chi non c'è stato, ne può intravedere i tratti immaginandoli nella loro spietata crudezza».

(Tony Face Bacciocchi)



A seguire DjSet by Laura Carroli (ex RAF Punk)

