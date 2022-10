Presentazione romanzo Radio Heads al Fun Cool Oh

Dopo il lancio al Lucca Comics & Games il romanzo Radio Heads, edizioni BookTribu, vi aspetta a Bologna per una presentazione al Fun Cool Oh, con Gianluca Morozzi e la chitarra di Paul Testoni!



Si parlerà di ecologia, di viaggi, di scenari futuri per riflettere sul presente.



Dice l'autore: “Un giorno sei convinto di scrivere una storia di fantasia, quello dopo ti rendi conto che stai parlando di un mondo vergine ma interconnesso, primitivo ma tecnologicamente più avanzato ed ecologico del nostro, e capisci che in fondo stai solo esprimendo un desiderio.”



Simone Colombo torna in libreria con un'edizione completamente nuova di Radio Heads, romanzo di avventura complementare al precedente Echo Heads uscito nel 2021, per la collana Black - Out diretta da Gianluca Morozzi per la casa editrice BookTribu.





"Una voce si fa largo tra la marea di onde radio che disturbano i post-umani, una richiesta d’aiuto anomala che suona familiare. Insiste, chiama a sé senza dare spiegazioni, come se partire dovesse essere un atto di fede. Il mondo ha dimenticato tutto, purificato da catastrofi leggendarie che lo hanno distrutto dandogli una seconda chance; tra foreste e villaggi il mondo cerca di ricominciare da capo. La tecnologia? Perduta. I cyborg? Una leggenda. I post-umani? Un enigma. Per qualcuno partire è l’unica soluzione, per Kim, una delle protagoniste, viaggiare è una ragione di vita."