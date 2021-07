Lunedì 12 luglio in piazza Antonio da Budrio, a Budrio in centro storico, Marco Ligabue presenta il suo libro "Salutami tuo fratello"





Dopo un'infanzia "normale", in un tipico paese emiliano, la vita di Marco viene travolta dal successo di Luciano e cambia per sempre. Inevitabile la notorietà di riflesso: eccitante, ma delicata da gestire.Nel libro sono raccontate 33 "cronache" che hanno come filo conduttore la musica, in tutte le sue sfaccettature, conosciute e inedite.

