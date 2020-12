"Il Presepio della Speranza" nel Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio

Il Sindaco di Bologna Virginio Merola e l’Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi, hanno inaugurato il presepio tradizionalmente allestito nel Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio.



"Mi auguro un Natale dove tutti possiamo riscoprire il senso di comunità - ha affermato il Sindaco Virginio Merola - la distanza è oggi il vero modo di stare vicini alle persone. Quello che appare come un sacrificio serve a voler bene ai nostri cari e per questo invito tutti a rispettare le norme. Questo presepe è una bella opera artigianale, si chiama presepe della speranza e ci invita a scoprire il fatto che la speranza è un atteggiamento attivo non è un attesa passiva".



"Il presepio della Speranza" di Giovanni Buonfiglioli, artista di Castel San Pietro attivo da cinquant'anni, rappresenta Gesù Bambino addormentato nella mangiatoia: la veste bianca e il sonno ricordano episodi raccontati nei Vangeli.

Progettato per il Comune di Bologna, il presepio ha ricevuto la benedizione dell'Arcivescovo, e resterà allestito fino al 10 gennaio.



(In allegato le immagini. Crediti: foto di Giorgio Bianchi per il Comune di Bologna)