Neve e una nuova chicca: il presepe di via Azzurra diventa ancora più magico | VIDEO

È quasi pronto il Gran Presepe di Via Azzurra 10 che verrà inaugurato venerdì 1 dicembre e che occuperà il giardino della famiglia Chimenti fino all'Epifania. Michele , medico in pensione, da anni allestisce un piccolo mondo davanti casa sua, con originalità e sapienza, che tutto il vicinato può ammirare. Dai tempi del Covid solo i bambini in gita scolastica possono accedere al cortile, ma il complesso rimane facilmente visibile dal marciapiede.

Ecco le edizioni del presepe degli scorsi anni :